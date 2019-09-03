Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 3 сентября огласил приговор в отношении Алексея Ефимова, который, по данным следствия, путем мошенничества завладел государственными деньгами, выделенными на создание рабочих мест для инвалидов.

Ефимов был задержан и арестован в апреле 2018 года, следственные действия по его делу проходили в том числе в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Как установлено следствием и судом, в 2015 году Ефимов вступил в сговор с неустановленными лицами и разработал план хищения денежных средств — субсидий, распорядителем которых являлся городской комитет по труду и занятости населения.

От имени одной из компаний были изготовлены проекты необходимых документов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении фирмы создать коллективные рабочие места для трудоустройства инвалидов и закупить для этих целей оборудование.

Злоумышленник сумел получить три государственные субсидии на общую сумму в 7,5 млн рублей.

Ефимов свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, однако от дачи показаний по существу отказался на основании статьи 51 Конституции РФ.

Суд признал подсудимого виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

«Гражданский иск признан судом по праву», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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