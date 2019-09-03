Минеральные Воды, Ставропольский край, , 16:49 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и победитель первого конкурса «Лидеры России» Олег Жданеев посетили в республиканской детской больнице КБР в городе Нальчике Игоря С. — юного туриста, который рано утром 2 сентября был спасен участниками экспедиции клуба «Эльбрус», совершавшими восхождение на высочайшую точку Европы.

Молодой человек был обнаружен участниками восхождения на их маршруте с признаками «горной болезни». Как выяснилось позже, молодой человек в ходе одиночного восхождения на Эльбрус попал в пургу, потерял ориентацию и провел на склоне горы не менее 12 часов.

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«Он большой молодец, чувствует себя нормально, готовится к новым подвигам. Мы с ним поговорили о том, что в жизни есть много способов проверить себя, пройти самые разные испытания, но делать это нужно безопасно, без риска для жизни и здоровья. А так, судя по амбициям Игоря, я уверен, что все победы впереди, всё у него будет хорошо. Спасибо врачам, спасибо за тот уход, который здесь организован. Здесь обеспечены качественные и профессиональные условия, которые, я уверен, будут способствовать его скорейшему выздоровлению», — рассказал журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В свою очередь Игорь поблагодарил всю команду «Лидеров России» за спасение и пообещал снова подняться на Эльбрус, только в этот раз пройти более тщательную подготовку: «Я захотел пойти на какую-нибудь гору этим летом. Думал, что всё, лето кончается, мне нужно куда-то ехать, надо посмотреть, какие есть горы в России. Россия — реально огромная страна, у нас есть огромное множество гор, в том числе самая высокая гора Европы — Эльбрус, звучит так классно, надо сходить. Узнавал что-то, но то, что я смог узнать за три недели о подготовке в интернете, этого совершенно недостаточно. Всё могло иначе получиться, если бы меня не нашли или я упал бы куда-нибудь. Надо ответственно подходить. Я потом взойду на Эльбрус, только надо акклиматизироваться и найти команду. Теперь с новым опытом, в следующий раз я смогу лучше, я смогу не потерять сознание на вершине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Платформа объединяет 20 различных общественных, образовательных и гуманитарных проектов, направленных на работу со всеми возрастными и социальными группами россиян.

Первый кадровый конкурс «Лидеры России» открылся в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек, его победителями стали 103 человека. На участие во втором конкурсе, открывшемся в октябре 2018 года, было подано 227 тысяч заявок. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

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