Ставрополь, , 16:41 — REGNUM После падения штурмовика боевой авиации Су-25 в Ставропольском крае были приостановлены учебные полеты на территории Южного военного округа. Эта мера предпринята до установления причин крушения, пишет ТАСС.

Напомним, учебно-боевой штурмовик Су-25 упал 3 сентября при выполнении учебно-тренировочных полетов в Ставропольском крае. Двое пилотов успели катапультироваться. Ранее сообщалось, что связь с ними пропала за несколько минут до катастрофы.

В настоящее время, как сообщало ИА REGNUM, установлено место падения самолета, ведутся поиски летчиков. В Минобороны заявили, что самолет не имел на борту боекомплекта. Кроме того, по данным ведомства, каких-либо разрушений на земле от падения не произошло, так как самолет упал в безлюдном районе.