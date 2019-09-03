Ашхабад, , 16:41 — REGNUM В сёлах трёх областей Туркмении начали работать пять новых общеобразовательных школ, в общей сложности способных одновременно вместить до 2 800 учеников, пишет «Туркменистан. Золотой век».

В Ахалской области открыли две школы — в посёлках Геоктеп и Арчман. Первая рассчитана на 600 ученических мест, а вторая — на 620. В Марыйской области также начали работать две школы — в сёлах Келтелер и Ягты, на 600 и на 660 учеников, соответственно. Еще одна школа на 320 ученических мест появилась селе Гарабагшылы в Лебапскоой области.

Отмечается, что эти образовательные учреждения оснащены современным лингафонным оборудованием, компьютерной техникой, а также лабораториями для проведения практических занятий по физике и химии.

На праздничных церемониях ввода в эксплуатацию новых школ перед учениками и их родителями выступили представители региональных и местных властей, старейшины и школьное руководство, которые отметили выдающуюся роль президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в развитии сферы образования.

Первые занятия во всех туркменских школах прошли под девизом «Туркмении — Родина процветания». Во время открытого урока учителя рассказали детям о проводимой президентом Бердымухамедовым политике и достижениях страны за 28 лет независимости.