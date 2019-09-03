Липецк, , 16:36 — REGNUM В Липецкой области завершена трёхлетняя реконструкция межпоселенческого центра культуры и досуга в селе Красное. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 3 сентября при участии врио главы Липецкой области Игоря Артамонова состоялась торжественная церемония открытия.

Здание реконструировали в несколько этапов: заменили кровлю, смонтировали коммуникационные системы, утеплили и облицевали фасад, заменили оконные блоки. Была сделана частичная перепланировка, что позволило увеличить число кабинетов. Во внутренних помещениях провели косметический ремонт. Для создания безбарьерной среды были расширены дверные проёмы, лестница оснащена подъёмником, главный вход в здание оборудован пандусом. В общей сложности на реконструкцию было затрачено около 85 млн рублей. Из них 80% средств выделены региональным бюджетом, 20% — казной Краснинского района.

В обновлённом центре культуры будут проводиться занятия по хореографии, живописи, плетению кружева — не только для детей, но и для взрослых. Там будут репетировать местные творческие коллективы. Актовый зал превратился в концертный — с новой сценой, современным освещением и звуковой аппаратурой. Закуплено оборудование для показа кино.

«Краснинский район очень красивый и ухоженный. Видно, что живущие здесь люди любят свои сёла и заботятся о них. Большое спасибо вам за это. Мы, в свою очередь, будем поддерживать ваши идеи и предложения и делать всё для того, чтобы здесь жилось комфортно и интересно. Обновлённый центр культуры — лишь один из примеров, подтверждающих это», — сказал Игорь Артамонов.