Турин, Италия, , 16:25 — REGNUM Пятеро незрячих граждан примут участие в велопробеге между Турином и Венецией, сообщает La Stampa во вторник, 3 сентября.

Они будут двигаться на велосипедах-тандемах, каждый из них — вместе со зрячим напарником.

Основная цель акции — привлечь внимание к проблемам незрячих.

Велопробег продлится шесть дней, в среднем в день его участники будут преодолевать по сто километров, по ходу следования запланированы встречи с представителями местных властей и общественности.