Симферополь, 3 сентября 2019, 16:22 — REGNUM Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска находится на уровне ниже предела обнаружения, специалисты делают замеры три-четыре раза в день. Об этом в эфире крымской радиостанции 3 сентября рассказал министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в атмосфере возле завода «Крымский титан» было зарегистрировано превышение содержания хлористого водорода. По словам чиновников, остановленный после этого цех может возобновить работу до конца недели.
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