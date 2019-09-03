Симферополь, , 16:22 — REGNUM Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска находится на уровне ниже предела обнаружения, специалисты делают замеры три-четыре раза в день. Об этом в эфире крымской радиостанции 3 сентября рассказал министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

«По состоянию на 2 сентября концентрация хлорида водорода — 0,04 мг/м3 при предельно допустимой в 0,2 мг/м3. Во всех четырёх точках отбора проб. Показатели на диоксид серы также в норме. Пробы берут три-четыре раза в день, в том числе ночью проводили замеры, везде в норме», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в атмосфере возле завода «Крымский титан» было зарегистрировано превышение содержания хлористого водорода. По словам чиновников, остановленный после этого цех может возобновить работу до конца недели.

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