Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге 3 сентября прошли похороны 12-летней Алисы А., которая скончалась в турецкой больнице 28 августа после утопления в бассейне отеля Sunhill в курортном городе Бодрум.

По данным «Фонтанки», на церемонию прощания родители Алисы пригласили только родных и близких девочки.

«Нужно уметь говорить спасибо и принимать помощь. Жизнь научила меня и тому и другому», — написал отец девочки в соцсети накануне похорон.

Напомним, 18 августа руку Алисы затянуло в трубу на дне бассейна. Девочку смогли вытащить на поверхность только через несколько минут. Врачи боролись за ее жизнь 10 дней, но 28 августа девочка умерла. Турецкие власти ведут расследование.

Тело ребенка доставили в Петербург 1 сентября.

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