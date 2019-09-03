Ставрополь, , 16:12 — REGNUM Поисковая группа с вертолета обнаружила место падения военного самолета Су-25 на Ставрополье. В данный район направлена военно-следственная группа. Поиск катапультировавшихся пилотов продолжается, сообщили 3 сентября в пресс-службе Южного военного округа.

СУ-25 (сс) Fedor Leukhin

По данным военного ведомства, участники поисков и эвакуационная группа производят облёт территорий в районе падения с целью обнаружения пилотов. В ЮВО также не подтвердили факт обнаружения парашютов в предполагаемом месте крушения. самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет военной авиации Су-25 упал сегодня, 3 сентября, в Ставропольском крае при выполнении учебно-тренировочного полета. Летчики успели катапультироваться. Их поиски начались сразу же после крушения. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. Предварительно называется возможной причиной внештатная ситуация на борту самолета.

Что касается погоды, как одного из факторов, который мог способствовать происшествию, то, по данным регионального управления МЧС, в крае в настоящее время установилась ясная погода, без осадков и ветра.

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