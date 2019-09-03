Обнинск, Калужская область, , 16:34 — REGNUM Более 50 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигриппа» для иммунизации жителей Обнинска Калужской области получено городской клинической больнице №8. 10,3 тыс. доз вакцин предназначено для детей и 40 тыс. — для взрослых. Привиться от гриппа можно будет бесплатно, сообщила 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного врача больницы Марина Мамедова.

Медики рекомендуют обнинцам сделать прививку перед началом сезонного подъема заболеваемости простудными и вирусными инфекциями. Прививка не дает стопроцентной защиты от гриппа, но она снижает вероятность заболевания и возможность осложнений. Кроме того, прививка облегчает течение самого заболевания. Дети, которые не посещают образовательные учреждения, могут обращаться к участковому педиатру, а остальным детям прививки сделают в школах и садах.

В клинической больнице №8 началось формирование бригад для организации иммунизации на крупных предприятиях города. Неработающие обнинцы могут обращаться в прививочные кабинеты при поликлиниках.

«Особенно важно сделать прививку пациентам, находящимся в группе риска, — сказала Марина Мамедова. — Тем, кто страдает хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом) и лишним весом, имеющим в анамнезе хронические заболевания органов дыхания, а также курильщикам и беременным женщинам».