Белгород, 3 сентября 2019, 16:11 — REGNUM Искоренить институт репетиторства предложил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Это заявление он сделал на открытии новой общеобразовательной школы №4 в посёлке Разумное под Белгородом. По мнению главы региона, некоторые дети так увлекаются гаджетами, что их родители вынуждены «увлекаться репетиторами». Эту ситуацию нужно менять, стараться привить детям стремление к самообучению.
Одними из способов борьбы с репетиторами может стать увеличение зарплат учителям, а также создание школ полного дня, которые начинают свою работу в Белгородской области. В таких образовательных учреждениях дети будут находиться с 9 до 18 часов, посещать кружки и секции, выполнять домашнее задание.