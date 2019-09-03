Белгород, , 16:11 — REGNUM Искоренить институт репетиторства предложил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Это заявление он сделал на открытии новой общеобразовательной школы №4 в посёлке Разумное под Белгородом. По мнению главы региона, некоторые дети так увлекаются гаджетами, что их родители вынуждены «увлекаться репетиторами». Эту ситуацию нужно менять, стараться привить детям стремление к самообучению.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко Kremlin.ru

«Ребёнок сидит на уроке и ничего не делает, потому что потом всё равно будет репетитор, заменяющий учителя. Нужно по всей области искоренять институт репетиторства, который вообще исключает ребёнка из учебного процесса», — цитирует губернатора ИА «Бел.ру»

Одними из способов борьбы с репетиторами может стать увеличение зарплат учителям, а также создание школ полного дня, которые начинают свою работу в Белгородской области. В таких образовательных учреждениях дети будут находиться с 9 до 18 часов, посещать кружки и секции, выполнять домашнее задание.