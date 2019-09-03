Кемерово, , 15:59 — REGNUM В Кузбассе за парты сели 313,5 тысяч школьников в 648 образовательных организациях, из них 34 тысячи — первоклассники. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сегодня, 3 сентября, доложил начальник департамента образования и науки Артур Чепкасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чепкасов отметил, что ещё 15 августа муниципальными комиссиями приняты все 100% школ.

Сейчас в 13 школах Кузбасса идёт капитальный ремонт, учащиеся распределены по другим образовательным организациям.