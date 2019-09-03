Рязань, , 15:57 — REGNUM Хранить эксгумированные останки военнопленных, как картошку в гараже, недопустимо, так ситуацию с найденными в гараже на окраине Рязани ящиками с человеческими останками прокомментировал директор ООО Научно-производственный центр «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов.

«Все причастные к работе с некрополями и местами боёв должны, обязаны иметь и уважать в себе Человеческое отношение к мёртвым», — написал археолог на своей странице в социальной сети 3 сентября.

Учёный уточнил, что работа поисковиков отличается от исследований археологов — проще раскопки, нет дельных отчётов о полевых работах. Однако уважительное отношение к мёртвым, к их останкам и местам погребений неизменно для всех специалистов этой сферы. Если не было намерения или возможности передать останки на исследования и экспертизы, для чего вообще нужно было вести раскопки. Человеческие останки не должны хранится навалом в каких-либо ящиках.

«Не может являться оправданием столь дикого хранения даже тот факт, что в ящиках в гараже были сложены останки пленённых под Сталинградом немецких и румынских солдат и офицеров (предварительная информация). Даже для этих война уже давно окончена, и сейчас, в XXI веке, ящики костей выставляют в чёрном свете только нас самих», — подчеркнул Василий Конов.

Сотрудник детско-юношеской спортивной школы города Скопина Александр Немченко отметил, что около двух лет назад разговаривал с руководителем поискового отряда о раскопках в посёлке Побединка.

«Он сообщал, что были две поездки туда и извлечены эти останки, и что они находятся в Рязани на судмедэкспертизе. Вопрос по перезахоронению он никак не мог решить с руководителями города до сих пор. Сейчас жутко читать, что они находятся в гараже на окраине Рязани», — говорит Немченко.

Как отмечает ИА REGNUM, ситуации, когда поисковики вынужденно хранят останки в том числе советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, неподобающим образом, не редки. Причина — в сложностях с организацией перезахоронения обнаруженных останков. Например, в Тверской области как минимум дважды разгорались подобные скандалы — в 2015 и 2017 годах администрации муниципалитетов не могли перезахоронить останки советских солдат.

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