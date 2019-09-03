Москва, , 15:56 — REGNUM Самый спокойный город России находится в Краснодарском крае, а наиболее опасный для жителей — в Ростовской области. Таковы итоги опроса более 90 тыс. человек из 200 городов, сообщает портал Domofond.ru.

Респондентам предлагали оценить по шкале от 1 до 10, насколько к их городскому району применимо понятие «безопасный», и боятся ли они возвращаться затемно домой. Больше всего баллов — 8,6 — набрал город Ейск на Кубани. Далее идут Геленджик (Краснодарский край) и столица Чечни Грозный.

Во вторую тройку вошли Ханты-Мансийск, а также Ноябрьск и Новый Уренгой в ЯНАО. В среднем российские города набрали по 6,8 балла, при этом худший результат в ростовском городе Шахты — 4,5 балла.

Среди городов-миллионников самыми безопасными оказались Краснодар, Казань, Москва и Красноярск.

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