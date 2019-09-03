Бишкек, , 15:57 — REGNUM В библиотеке Чуйской области Киргизии состоялся посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом тематический вечер, организованный военнослужащими российской военной авиабазы «Кант». Об этом сообщает пресс-служба военного объекта.

На мероприятии выступили российские военные и местные священнослужители, а в роли гостей оказались учащиеся средней общеобразовательной школы села Ак-Кудук, члены юноармейского отряда «Новое поколение» и жители города Кант.

Участники вечера вспомнили жертв террористических актов, произошедших на территории России и Киргизии. Военнослужащие обратили особое внимание на возрастающую угрозу со стороны радикальных групп и их зоны влияния, которые расширяются с каждым днем.

Также они рассказали о новых методах и способах, применяемых террористами, и напомнили о мерах предосторожности в общественных местах и правилах поведения в критической ситуации.

Российские летчики отметили, что бороться с международным терроризмом нужно сообща, поскольку только так можно противостоять угрозе со стороны радикальных группировок.

Подводя итог встречи, военнослужащие авиабазы ОДКБ заверили, что делают все возможное для того, чтобы граждане Киргизии жили в мире и чувствовали себя в безопасности.