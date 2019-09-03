Москва, , 15:45 — REGNUM Сегодня, 3 сентября, в России стартовал дополнительный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Рособрнадзор: инвестиции в образование привлекли абитуриентов в регионы

В дополнительные сроки — с 3 по 20 сентября — ЕГЭ будут сдавать около 10 тыс. человек. Для проведения ЕГЭ в сентябре организовано 153 пункта проведения экзаменов (ППЭ).

3 сентября прошел ЕГЭ по русскому языку, его сдавали порядка 2,2 тыс. участников. 6 сентября будет проведен ЕГЭ по математике базового уровня (около 9,3 тыс. человек).

Завершится дополнительный период 20 сентября резервным днем, в который можно будет сдать и русский язык, и базовую математику.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году 100 баллов на одном и более экзаменах смогли набрать более 7 тыс. выпускников школ.

Ранее в сюжете: ЕГЭ-2019: Число стобалльников превысило 7 тыс. человек

Подготовку к ЕГЭ назвали «натаскиванием», а не получением знаний