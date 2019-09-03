Архангельск, , 15:43 — REGNUM Ветераны боевых действий, юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов и объединений, представители власти и неравнодушные граждане пришли сегодня на митинг памяти, посвященный бесланской трагедии.

ГАУ «Патриот»

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Олег Русинов в своем выступлении отметил:

«15 лет назад произошло страшное событие — более тысячи человек оказались захваченными террористами, более 300 заложников погибли, из них — 186 детей. Их жизнь оборвалась внезапно. И сегодня мы должны помнить о тех, кто погиб».

ГАУ «Патриот»

Минутой молчания почтили память о тех, кто погиб в том страшном теракте, возложили цветы к афгано-чеченскому мемориалу и запустили в небо белых голубей как символ мира во всем мире.

ГАУ «Патриот»

Участники митинга присоединились к всероссийской акции «Капля жизни»: с пожеланием светлой памяти всем безвинно погибшим полили этой водой цветы или деревья.