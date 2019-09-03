Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM Голосование о новой площадке для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге превратилось в «непонятную процедуру». Об этом заявил экс-депутат свердловского заксобрания Нафик Фамиев в Facebook.

По словам Фамиева, президент России Владимир Путин призывал учесть мнение жителей микрорайона, а не проводить общегородской опрос.

«Речь идёт об элементарных процедурах публичных слушаний по конкретному объекту на конкретном земельном участке среди жителей этого конкретного микрорайона», — сказал экс-парламентарий. Цена таких слушаний будет «5 копеек», добавил Фамиев.

По мнению бывшего депутата, мэр соорудил «бесконечную провокацию», а результаты опроса не повлекут за собой никаких юридических последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины планируют провести 12−15 октября 2019 года. Горожанам предстоит выбрать одну из трёх территорий, на которой далее возведут храм.

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