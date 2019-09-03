Всеволожск, Ленинградская область, , 15:22 — REGNUM Убийство 34-летнего мужчины, владельца дачного участка в одном из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, раскрыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия, выпустив в него не менее шести пуль.

Тело жертвы с огнестрельными ранениями головы и тела было обнаружено 2 сентября на водительском сидении автомобиля в садоводческом товариществе. Органы СКР по Ленобласти возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемый в убийстве — 41-летний житель Санкт-Петербурга — был оперативно установлен и задержан при силовой поддержке бойцов СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, около трех лет назад подозреваемый на участке потерпевшего занимался рытьем колодца. Однако за выполненную работу ему заплатили не в полном объеме. Копатель затаил смертельную обиду.

«Приехав в вечернее время 1 сентября 2019 года к участку должника в одном из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемый начал его ожидать. Когда хозяин дома подъехал к участку на автомобиле, подозреваемый произвел несколько выстрелов в его сторону, после чего скрылся с места преступления», — рассказали в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Расследование продолжается, изъяты улики, назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.