Лампедуза , Италия, , 15:15 — REGNUM Власти Италии изъяли корабль Mare Ionio у неправительственной организации, специализирующейся на перевозке нелегальных мигрантов из Ливии в Евросоюз, сообщили в МВД страны во вторник, 3 сентября.

Арест корабля был произведен в соответствии с законом о безопасности, согласно которому за несогласованный вход в территориальные воды страны и содействие нелегальной миграции предполагается в том числе и такое наказание.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что в случае формирования осенью 2019 года правительства Италии без «Лиги» новые власти страны как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.