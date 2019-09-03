Париж, , 15:08 — REGNUM В центре современного искусства Помпиду в Париже объявили о краже работы известного уличного художника Бэнкси, «сделанной на задней панели дорожного знака» на улице Рамбюто, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что на граффити стрит-арт художника Бэнкси была изображена крыса в маске, машущая карандашом.

«Работа появился 25 июня 2018 года и на следующий день была опубликована в Instagram-аккаунте художника. Пост сопровождала надпись «Пятьдесят лет со дня восстания в Париже в 1968 году. Место рождения современного трафаретного искусства», — говорится в заявлении центра Помпиду.

Напомним, первая попытка кражи этой работы была остановлена в июле 2018 года сотрудниками службы безопасности центра Помпиду.

Читайте также: Художник Бэнкси выставил британских парламентариев обезьянами