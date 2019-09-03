Чебоксары, , 15:08 — REGNUM В Чувашии рождаемость по итогам семи месяцев сократилась на 10,3%, смертность — на 4,8%. Смертность продолжает превышать уровень рождаемости. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

За семь месяцев в Чувашии родились 6822 ребёнка. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рождаемость снизилась на 782 человека (-10,3%).

Среди рождённых 2373 ребёнка были первенцами в семье (34,8% от общего числа родившихся), 2663 детей — вторыми (39%), 1329 младенцев — третьими (19,5%), 456 новорожденных — четвёртыми и более.

Умерли в январе-июле 8948 человек. Это на 447 человек меньше (-4,8%), чем было в январе-июле прошлого года. В том числе умерли 26 младенцев в возрасте до одного года (в январе-июле 2018 года — 31), из них шестеро скончались от врождённых аномалий, ещё столько же — от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде.

По данным ведомства, чаще всего жители умирают из-за болезней системы кровообращения (37,9% всех умерших). Отметим, что нарушения работы кровеносной системы включают в себя проблемы с сердцем и сосудами. Также основными причинами смертности остаются новообразования (12,4%), внешние причины смерти (9,6%), болезни органов пищеварения (6,2%) и болезни органов дыхания (4,5%).

По итогам семи месяцев число умерших превысило число родившихся в Чувашии на 31,2% (в январе — июле 2018 года — на 23,6%).