Барнаул, , 15:08 — REGNUM Обеззараживание воды на объектах Барнаульского водоканала с 2019 года стало проходить по новой технологии — методом мембранного электролиза. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Водоканал отказался от использования жидкого хлора, таким образом, ликвидировав загрязнения окружающей среды опасным реагентом. По словам руководителя центральной аналитической лаборатории водоканала Татьяны Шималиной, после прохождения очистки и обеззараживания вода полностью соответствует санитарным нормам.

«Так происходит в любое время года, в том числе и в паводок. В это время лабораторный контроль становится жестче, пробы отбираются чаще как на самих сооружениях, так и в контрольных точках в разных районах города», — сказала Шималина, подтвердив, что воду можно безопасно пить из крана без дополнительной очистки.

«Росводоканал Барнаул» занимается водоснабжением и водоотведением в столице Алтайского края с декабря 2004 года. Более 95% потребляемой барнаульцами воды — из реки Обь.

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