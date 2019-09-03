Тула, , 15:03 — REGNUM 873-ю годовщину основания Тулы отметят жители и гости города 7 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ко дню рождения города подготовлена обширная праздничная программа.

В этом году концепцию празднования Дня города Тулы и Дней Тульской области объединили общей идеей — «Навстречу 500-летию Тульского Кремля и Большой Засечной черты». В частности, город будет оформлен в едином стиле, с использованием тематического логотипа из эскизного варианта брендбука «500-летие Тульского кремля». Еще одна особенность этого Дня города — свои предложения могли вносить все желающие. Как сообщили в мэрии, из 33 поступивших обращений в основу концепции принято 24.

Праздничные мероприятия будут проходить по всему городу — например, в районах состоится более 30 праздников двора. В поселениях Большой Тулы власти обещают не только различные мероприятия, но и даже фейерверки. Особое внимание власти уделили спортивной части программы: в 08:00 7 сентября стартует полумарафон «Оружейная столица», в 09:00 от улицы Советской по пр. Ленина — лыжероллерный спринт, с 10:00 — традиционные соревнования по велоспорту «Горный король». На Пролетарской набережной стартует проект «Город спорта». В программе также многочисленные концерты, работа интерактивных площадок, ярмарок. Будет работать гастрономический фестиваль «Кремлевские посады», мастер-классы и ярмарка от тульских мастеров, в Тульском кремле откроется Тульское торжище.

Зрелищные дневное и вечернее аквашоу ждёт зрителей на Казанской набережной — здесь показательные выступления устроят участники сборной России по флайборду. С 19: 00 до 22:00 запланирован большой музыкальный фестиваль от авторского проекта «ДжазПорт» (Москва), с 20:00 начнется концертная программа и молодежная дискотека. Приглашённой звездой праздника станет звезда российской эстрады группы «Рондо» и Александр Иванов.

Завершат праздник фейерверки — они состоятся на пл. Ленина, в 10 поселениях Ленинского района и на набережных реки Упы, где помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.

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