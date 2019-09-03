Калуга, , 15:04 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Калужской области пригласил студентов вузов принять участие в конкурсе научных работ «Права человека и будущее России», сообщила 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела аппарата калужского омбудсмена Елена Ильченко.

ХII областной конкурс научных работ студентов образовательных организаций высшего образования стартует 1 октября. Конкурс организует уполномоченный по правам человека в регионе. На конкурс принимаются исследовательские работы студентов, посвященные актуальным вопросам реализации и защиты прав и основных свобод человека и гражданина в Российской Федерации и Калужской области. Авторы десяти наиболее интересных исследований представят их на заключительном этапе конкурса — областной научно-практической конференции, которая состоится в феврале 2020 года в Калуге.

По итогам конкурса будут вручены дипломы и денежные премии. Научные руководители победителей конкурса также будут поощрёны.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский омбудсмен: в регионах ждут национальную программу прав человека