Бали, Индонезия, , 14:41 — REGNUM Центральное статистическое бюро (BPS) провинции Бали зарегистрировало 604 493 иностранных туриста, посетивших «остров Богов» в июле 2019 года, сообщает Antara.

Издание отмечает, что эта цифра на 9,96% больше, чем в июне 2019 года.

Согласно данным статистического бюро, большинство иностранных туристов приехали на Бали из Австралии (20,40%), Китая (18,53%), Индии (4,92%), Великобритании (4,72%) и Франция (4,44%). Затем идут туристы из США (4,35%), Южной Кореи (3,85%), Японии (3,39%), Германии (3,31%), Новой Зеландии (3,02%). На все остальные страны приходится в общем 29,08% иностранных туристов.

Несмотря на увеличение числа прибывающих туристов в июле 2019 года, в совокупности количество туристов на Бали сократилось. С января по июль 2019 года число иностранных туристов, прибывших на Бали составило 3 462 683 человека.

«Таким образом, существует опасение, что, возможно, в этом году Бали не удастся достичь цели в 6 млн иностранных туристов», — заявил глава статистического бюро Ади Нугрохо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии нацелено достичь к 2020 году двух миллионов туристов, прибывающих в провинцию Центральная Ява и Джокьякарту.

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