Вашингтон, , 15:18 — REGNUM В странах Африки страдают от недостатка продовольствия порядка 27 млн человек. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится в докладе, опубликованном Межправительственным органом по вопросам развития Восточной Африки.

Причиной кризиса, по мнению экспертов, является целый ряд факторов, среди которых климатические изменения, экономическая, а также политическая нестабильность.

Отмечается, что на страны Африки приходится около 24% всех голодающих мира. Особенно тяжело обстоят дела в таких странах, как Эфиопия, Кения, Сомали, Судан, Южный Судан, Джибути и Уганда.

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