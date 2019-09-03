Воронеж, , 14:32 — REGNUM IX международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад», ставший уже традиционным, пройдёт в Воронеже с 5 по 8 сентября, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Мероприятия фестиваля разместятся на площадке Воронежского центрального парка. В этом году темой фестиваля станет Год Театра. Торжественное открытие фестиваля состоится 6 сентября в 12:00, на сцене Зелёного театра, хотя работу фестиваль начнёт днём раньше.

Как отмечают организаторы, главные нововведения — флористический конкурс Game of Flowers (по мотивам сериала «Игра престолов») и зона «Искусство в парке». В программе — шоу-показ флористов Эльке Люмецбергер (Floral Elements, Австрия) и Марины Булатовой, основателя школы флористики «Николь» (Москва).

Традиционно фестиваль будет разделён на несколько зон, и в каждой воронежцы найдут интересное для себя. Организаторы обещают тематические мастер-классы и презентации, а также выступление легендарного воронежского футболиста Геннадия Семина, творческую встречу с заслуженным артистом Российской Федерации Дмитрием Дюжевым.

Как и в прошлые годы, организаторы рассчитывают на высокий зрительский интерес к фестивалю: так, в 2018 году его посетили более 280 тыс. воронежцев.