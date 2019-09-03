В Китае начинается непосредственная подготовка к праздничным мероприятиям по случаю 70-летия со дня создания КНР, которое будет отмечаться в стране 1 октября, сообщает 3 сентября Синьхуа.

Пекин, , 14:31 — REGNUM В ближайшие выходные в этих целях закрывается для посещения главная пекинская площадь Тяньаньмэнь, которую готовят к торжествам. В частности, на площади должен пройти военный парад, который в КНР обычно проводится по случаю юбилея страны один раз в десять лет.

Китайское руководство уделяет праздничным мероприятиям 2019 года особое внимание, что обусловлено сложностью военно-политической обстановки в мире и продолжающейся торговой войной между КНР и США.