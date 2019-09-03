Красногорск, 3 сентября 2019, 14:29 — REGNUM В Подмосковье 99,1% садоводческих некоммерческих товариществ заключили договоры на вывоз мусора. Об этом 3 сентября ИА REGNUM сообщили в Госадмтехнадзоре Московской области.
Как заявил начальник ГосадмтехнадзораОлег Баженов, подрядчиков для вывоза твёрдых бытовых отходов нашли для СНТ в 49 муниципалитетах региона. В двух товариществах, расположенных в Истринском и Чеховском городских округах, договоры пока не заключены.
Также «сознательными исполнителями законодательства» назвали собственников из СНТ Можайска, Домодедово, Пушкино и Раменского.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области в ежемесячные платежные документы с сентября 2019 году обещают включить графу с расчетами по услуге вывоза мусора.
С сентября 2019 года в платежных документах будут указывать не только объём мусора в кубометрах и размер тарифа оператора, но и то, как производится расчёт оплаты в привязке к размеру жилья.
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