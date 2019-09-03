Архангельск, , 14:29 — REGNUM В школах Архангельска до сих пор не изжита практика собирания денег с родителей учеников на нужды образовательных учреждений. Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, установить это удалось благодаря жалобам горожан.

Нарушения были выявлены в школах: № 8, 17, 22, 27, 48, 50, 51, 52, 54.

В школе № 51, например, собирали деньги на ремонт и приобретение рабочих тетрадей. В результате принятых мер виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а родителям возвращены незаконно полученные средства.

В ведомстве отметили, что деньги, как правило, собираются родительскими комитетами.

«Нередко родительскому комитету передаются неоправданно широкие полномочия по содействию в привлечении добровольных пожертвований родителей, определению рекомендаций о размере взноса и сроках его внесения, по выяснению материальных и иных ресурсов семей обучающихся», — подчеркнули в прокуратуре.

Поскольку принятые ранее меры по борьбе с поборами не изменили коренным образом ситуацию, в прокуратуре считают, что незаконные сборы средств с родителей не исключены и в текущем году.

«Контроль департамента образования за деятельностью подведомственных организаций ослаблен. Прокуратурой города внесено представление заместителю главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на подготовку образовательных организаций Архангельской области к новому учебному году было выделено свыше 750 миллионов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.