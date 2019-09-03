Пермь, , 14:28 — REGNUM В Перми один из учеников школы №114 награждён благодарственным письмом детского краевого омбудсмена. 20 июля он спас в Турции тонувшего ребёнка, сообщает аппарат омбудсмена.

Школьник находился на отдыхе со своими родителями и младшим братом. 20 июля все они были на пляже. Там юный герой увидел, что мальчик четырёх лет стал захлёбываться в воде и тонуть. Он бросился к нему на помощь, доплыл до тонущего и вытащил на берег.

Благодаря решительности юного пермяка мальчик остался жив. А 2 сентября он получил благодарность от омбудсмена. Вручила ему письмо лично краевой детский омбудсмен Светлана Денисова.