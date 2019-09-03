Нальчик, , 14:25 — REGNUM Врачи Кабардино-Балкарии будут точнее устанавливать диагнозы при болезнях сердечно-сосудистой системы. В республику поступило новое медицинское оборудование — современные диагностические комплексы, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе главы субъекта.

Оно закуплено по федеральной сосудистой программе в рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Один диагностический комплекс УЗИ выделен для республиканской клинической больницы. В сосудистом центре, который работает при ней, будут исследовать с помощью новой аппаратуры брахиоцефальные сосуды, аорту, нижнюю полую вену. Кроме того, возможно будет выполнять транскраниальные исследования, а также трансторакальную и чрезпищеводную эхокардиографию.

Еще два комплекса поставлены в первичные сосудистые отделения горбольницы города Прохладного и Прохладненского муниципального района.

Напомним, федеральная сосудистая программа реализуется в Кабардино-Балкарии с 2013 года. Первыми по этой программе были основаны региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения.