Тулун, Иркутская область, , 14:33 — REGNUM Реструктуризацию проведут для кредитов, которыми обременены пострадавшие от паводка жители Иркутской области, предприниматели и небольшие предприятия. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, прибывший в Тулун 3 сентября, сообщает пресс-служба банка.

Для пострадавших людей, малых предприятий и предпринимателей платежи перенесут на год. Им простят платежи по процентам, которые накопятся за этот год, пояснил Греф.

Ранее Сбербанк отказался реструктуризировать долги и предоставлять кредитные каникулы пострадавшим от летнего наводнения в Приангарье, за что подвергся критике со стороны президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин укорил крупнейший в России банк за жадность, напомнив о его рекордных доходах. Сбербанк обязан пойти навстречу людям, оказавшимся в столь трудной ситуции, подчеркнул глава государства.

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