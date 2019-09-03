Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM В Ростовской области запланирован цикл мероприятий, приуроченный к трагическим событиям в Беслане. Жители со всех уголков региона присоединились ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Так, в Батайске запланированы акции — «Мы против террора» и «Зажгите свечи», в Аксайском районе — «Беслан в наших сердцах», в Константиновском районе — «Беслан — город ангелов». Жители Зверево объявят минуту молчания и выпустят в небо десятки белых воздушных шаров.

Также запланирован показ короткометражного фильма «Мы помним Беслан и скорбим». Жители посёлка Матвеев Курган примут участие в концерте-реквиеме, жителей Волгодонска приглашают на рок-концерт.

ИА REGNUM напоминает, что в день солидарности в борьбе с терроризмом в Старо-Покровском храме Ростова-на-Дону состоится панихида по жертвам боевиков, в историческом парке «Россия — моя история» за круглым столом руководители общественных объединений обсудят меры профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Акция состоится также у центрального входа в парк имени Горького.

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