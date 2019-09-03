Барнаул, , 14:12 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульское городской думе Оксана Молодых не поддерживает инициативу о продлении летних каникул у учеников и студентов. Комментируя доводы депутата Госдумы Василий Власова о том, что учащиеся испытывают очень высокую нагрузку (экзамены заканчиваются к началу июля и фактически каникулы длятся всего два месяца), она отметила:

«Хотите поддержать школьников и студентов, то придумайте другие варианты. Выпадание месяца из учебного процесса уплотнит образовательный процесс. А у нас и так школьная программа не всегда вписывается в пятидневку. Студенты тоже загружены.

Люди психологически готовы входить с сентября в обучение. Родители школьников зачастую берут отпуск летом. Прозябание школьников дома с гаджетами без родителей вряд ли окажет положительное воздействие на их здоровье. Не ясно, изучал ли инициатор вопрос о том, как будут школьники осваивать программу, при какой дальнейшей нагрузке? Боюсь, что школьники и в шестидневку не впишутся. Оксана Молодых

Что хочет инициатор? Видимо, чтобы дети учились семь дней в неделю и недополучали семейного воспитания. А оно очень важно, — его и так дефицит, — приходят домой, уроки, ужин, помыться и спать. Со студентами может чуть проще, но всё-же очень аккуратно надо подходить к этому вопросу, изучив подъёмность перераспределяемой нагрузки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с предложением увеличить российским школьникам и студентам продолжительность летних каникул ещё на месяц — до 1 октября — озвучил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). По словам парламентария, нововведение будет способствовать также развитию туризма в России — позволит гражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре.

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