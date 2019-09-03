Администрация района Прага-6 вынуждена была убрать строительные леса и брезент с памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По сообщению пресс-секретаря администрации, конструкция показала себя как «контрпродуктивная», на памятник будет нанесено специальное антиграффити-покрытие, к которому не пристаёт краска. Об этом сообщает «Радио Прага».

В понедельник 2 сентября в 16:00 у памятника собрались более 300 человек, которые выразили протест против закрытия памятника брезентом. Среди протестующих были члены компартии, депутат от социал-демократической партии Ярослав Фолдына, а также пресс-секретарь президента Милоша Земана Иржи Овчачек.

Прага, , 14:11 — REGNUM Участники митинга считают памятник Коневу символом освобождения Праги от нацистов. Они напомнили, что войска под началом маршала освобождали также и Освенцим.

По чешскому законодательству о проведении таких мероприятий надо предупреждать власти за пять дней, поэтому акция была несанкционированной, и её организаторы должны будут уплатить штраф в размере 15 000 крон (около 630 долларов). Как сообщило издание vinegret.cz, в конце митинга его участники скидывались на штраф.

Как сообщалось ранее, памятник Коневу был в очередной раз осквернён в связи с годовщиной событий 1968 года. Администрация района Прага-6 отказалась очищать памятник, сославшись на нехватку средств, и памятник был самостоятельно очищен активистами. После этого у района нашлись деньги на то, чтобы под лицемерным поводом защиты от вандалов накрыть памятник конструкцией из строительных лесов и брезента, но покрытие неоднократно срывали.

МИД РФ и посольство России в Чехии заявляли протест по поводу действий властей. Противники памятника предлагают перенести его на территорию российского посольства.

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