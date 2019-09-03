Рязань, , 14:10 — REGNUM Призыв подписать петицию против ликвидации Рязанского филиала Московского государственного института культуры опубликован 2 сентября в социальной сети на официальной странице филиала вуза. За сутки обращение против закрытия института подписали 1470 человек, и это число продолжает расти. На учёбу в Рязань приезжали абитуриенты из всех соседних регионов, а также из Калининградской и Архангельской областей и Дальнего Востока. Новость о закрытии застала филиал врасплох, написали в паблике.

Петицию адресовали председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, министру культуры РФ Владимиру Мединскому, министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову, заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец и министру культуры и туризма Рязанской области Виталию Попову.

Авторы ходатайства считают решение о закрытии вуза циничным — 2019 год объявлен в России годом театра, а весной вуз обследовали для составления проектной сметы и обещали выделить средства на капитальный ремонт здания.

«Зачем тогда было принимать решение? Или это был предлог для просчитывания аварийности состояния нашего здания. Которое, кстати, представляет культурное наследие региона. Вопрос? Куда потрачены деньги, которые должны были выделяться планово на поддержание технического состояния здания каждый год?» — спрашивает автор петиции Иван Васильев.

Напомним, о закрытии филиала стало известно 2 сентября 2019 года. В этот день в актовом зале института должно было состояться торжественное мероприятие, посвящённое началу учебного года.

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