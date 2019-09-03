Рязань, 3 сентября 2019, 14:10 — REGNUM Призыв подписать петицию против ликвидации Рязанского филиала Московского государственного института культуры опубликован 2 сентября в социальной сети на официальной странице филиала вуза. За сутки обращение против закрытия института подписали 1470 человек, и это число продолжает расти. На учёбу в Рязань приезжали абитуриенты из всех соседних регионов, а также из Калининградской и Архангельской областей и Дальнего Востока. Новость о закрытии застала филиал врасплох, написали в паблике.
Петицию адресовали председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, министру культуры РФ Владимиру Мединскому, министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову, заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец и министру культуры и туризма Рязанской области Виталию Попову.
Авторы ходатайства считают решение о закрытии вуза циничным — 2019 год объявлен в России годом театра, а весной вуз обследовали для составления проектной сметы и обещали выделить средства на капитальный ремонт здания.
Напомним, о закрытии филиала стало известно 2 сентября 2019 года. В этот день в актовом зале института должно было состояться торжественное мероприятие, посвящённое началу учебного года.
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