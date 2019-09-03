Лондон, , 14:26 — REGNUM Кольцо XVII века времен короля Англии и Шотландии Карла II было найдено в ноябре 2018 года при помощи металлодетектора в городке Дак-Бей на озере Лох-Ломонд (Шотландия). По предварительным оценкам, кольцо принесет около £10 000 при продаже на аукционе. Об этом 3 сентября сообщает агентство Daily Mail.

Мишель Валл из города Блэкпул (графство Ланкашир) нашла сокровище, исследуя район озера Лох-Ломонд со своим мужем. Она предложила приобрести найденное кольцо Национальному музею Шотландии, но в июне ей сообщили о нежелании музея его покупать.

Тогда Валл связалась с аукционным домом Dix Noonan Webb (DNW), сотрудники которого, исследовав кольцо, обнаружили, что герб, изображенный на кольце-печатке, принадлежал семье герцога из Саффолка.

Кольцо, как полагают специалисты, принадлежало Эдварду Колману, который принял католицизм, а позже был признан виновным в измене и повешен и четвертован.

Валл рассказала, что кольцо «светилось ярко-желтым цветом, когда… его осторожно подняли… через как минимум 350 лет».

На внутренней стороне кольца выгравирована надпись I for Jesus, которая может свидетельствовать о том, что владелец был членом ордена иезуитов.