Калуга, , 14:17 — REGNUM В Калужской области директор общеобразовательной школы, являющаяся депутатом районного совета одного из муниципалитетов, оформила учителя на должность замдиректора школы по совмещению, заведомо зная, что учитель фактически не будет исполнять эти обязанности. Зарплату учитель с октября 2018 по июнь 2019 года передавал директору. В итоге руководительница присвоила более 240 тысяч рублей. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По информации следствия, директор этой школы также получила от другого учителя взятку за назначение на должность воспитателя группы продленного дня. Директор установила этому сотруднику ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей, 1700 из которых в течение двух лет учитель передавала директору.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по статьям «Присвоение или растрата» и «Получение взятки».