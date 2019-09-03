Москва, , 13:48 — REGNUM Складывается впечатление, что в провале затянувшейся операции по поддержке пострадавшего населения Иркутской области хотят назначить во всём виноватой руководителя пресс-службы иркутского правительства и губернатора Ирину Алашкевич. Но это совсем не так, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя увольнение чиновницы из Иркутской области.

«Следовало бы проанализировать эффективность и прозрачность использования бюджетных средств в рамках спасательных работ и оказания социальной поддержки людям, пострадавших от масштабного наводнения, жестко наказать виновных чиновников за бездействие и некомпетентность.

Пиарщица из Иркутска — это маленький лепесточек из соцветия наглости и непрофессионализма в PR-отрасли. Совершенно очевидно, что в публичных и частных размышлениях любому официальному лицу необходимо контролировать свой лексикон, в конце концов, через различные каналы коммуникаций вселять надежду в оперативное решение свалившейся проблемы своими профессиональными действиями.

Но стоит посмотреть, как работают девушки пресс-секретари в московских государственных учреждениях или финансовых компаниях. Об этом говорят постоянно ведущие федеральные журналисты и топ-менеджеры голубых фишек.

Кто-то из пиар-дам красит ногти на рабочем месте, кто-то излишне мил и нежен с боссом, а немало таких сотрудниц, которые вообще игнорируют запросы федеральных СМИ.

И что в таком случае можно хотеть от пиарщицы в сознании жителей европейской России какого-там крупного региона между Ангарой, Байкалом и Бурятией. Сегодня все неудачи и провалы в восстановительных работах и социальной поддержке населения Иркутской области посыпались на ее голову. Но, увы, не совсем по адресу», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновницу из Иркутской области Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей, отстранили от работы.

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