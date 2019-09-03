Астрахань, , 13:30 — REGNUM Первая в России туркменская общеобразовательная школа начала работать в селе Фунтово в Астраханской области, где проживает самая многочисленная группа этнических туркменов, — пишет «Turkmenistan.ru».

Школа имени Махтумкули Фраги была построена в конце весны 2018 года по инициативе президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Двухэтажное здание, способное вместить до 190 учеников, оснастили мебелью и современным учебным оборудованием, включая интерактивные доски и цифровые проекторы.

Впоследствии глава туркменского государства передал эту школу в дар России.