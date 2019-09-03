Киев, 3 сентября 2019, 13:28 — REGNUM В конце сентября на Украину приедут около 40 тыс. ортодоксальных иудеев, сообщили 3 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Паломники соберутся в Умани для празднования Нового года Рош-ха-Шана.
Он отметил, что в Умани усилят охрану правопорядка, а также будет дежурить санитарная авиация.
Напомним, в Умани похоронен основатель так называемой брацлавской ветви хасидизма цадик (праведник) Нахман. Его могила является одной из самых почитаемых святынь для представителей этого религиозного течения.
Отметим, население Умани составляет около 83 тыс. человек.