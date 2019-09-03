Киев, , 13:28 — REGNUM В конце сентября на Украину приедут около 40 тыс. ортодоксальных иудеев, сообщили 3 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Паломники соберутся в Умани для празднования Нового года Рош-ха-Шана.

«По предварительным оценкам, с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу», — рассказал глава ГСЧС Николай Чечёткин.

Он отметил, что в Умани усилят охрану правопорядка, а также будет дежурить санитарная авиация.

Напомним, в Умани похоронен основатель так называемой брацлавской ветви хасидизма цадик (праведник) Нахман. Его могила является одной из самых почитаемых святынь для представителей этого религиозного течения.

Отметим, население Умани составляет около 83 тыс. человек.