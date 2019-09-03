Хараре, , 13:19 — REGNUM Врачи государственного сектора Зимбабве объявили забастовку после того, как правительство не смогло удовлетворить их требование о выплате зарплат в долларах США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным журналистов, забастовка в стране началась в понедельник, 2 сентября.

«Вчера мы встретились с представителями правительства, и они пообещали ускорить выплаты для медицинского персонала, но до сих пор это были просто пустые обещания», — сказал Reuters президент Ассоциации врачей Зимбабве Питер Магомбейи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Ассоциация врачей государственных больниц Зимбабве отклонила предложение правительства о повышении зарплат на 60%.

Требование врачей о получении зарплаты в долларах США связано с высокой инфляцией в Зимбабве, которая может «съесть» любую надбавку в национальной валюте.