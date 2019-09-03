Витебск, Белоруссия, , 13:08 — REGNUM 1 сентября в городе Миоры Витебской области Белоруссии была открыта мемориальная доска в честь солдат польской армии, воевавших против нацистов в так называемой армии Андерса. Об этом сообщает «Польское радио».

«Армия Андерса» перед убытием из России на помощь англичанам, РСФСР, 1942 год

Доска установлена на стене костёла Успения Пресвятой Богородицы. По словам настоятеля церкви священника Андрея Кулика, открытие доски было инициативой снизу. «Люди, чьи предки воевали в Армии Андерса сами всё устроили. Они хотели, чтобы память солдат этой армии была увековечена. Я рад, что в качестве места почитания их памяти была выбрана наша приходская церковь как наиболее подходящее и достойное место для этого дела», — сказал он.

Заместитель посла Польши в Белоруссии Марчин Войцеховский, присутствовавший на церемонии, выразил удовлетворение тем, что низовая инициатива увековечить память солдат польской армии, воевавших на Западном фронте, встретилась с благосклонностью местных белорусских властей и местного католического прихода.

«Армией Андерса» называют военное формирование, созданное в 1941 году на советской территории из граждан Польши, оказавшихся с нашей стороны фронта после нападения Германии на СССР. Армия была снаряжена и вооружена преимущественно за счёт СССР, часть вооружения предоставили Британия и США. Командующим армией численностью 75 тысяч человек был назначен польский генерал Владислав Андерс.

Предполагалось, что армия Андерса будет воевать против нацистов на советско-германском фронте, но в 1942 году она была выведена из СССР через Иран, где в 1943 году была переформирована во 2-й польский корпус в составе британской армии. Только в 1944 году поляки из армии Андерса приняли участие в войне на второстепенном театре военных действий в Италии.