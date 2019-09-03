Ханты-Мансийск, , 13:01 — REGNUM В Югре идёт подготовка к всероссийской переписи населения, которая пройдет в стране с 1 по 31 октября 2020 года. Сейчас актуализируются списки адресов домов и картографический материал путём обхода переписными работниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Всю информацию переписчики соберут, не заходя в дома и квартиры. К этой работе в регионе привлечён 151 человек. В течение месяца им предстоит проверить более 94 тысячи адресов домов. При себе переписчики имеют удостоверение и паспорт.

Напомним, что предыдущая всероссийская перепись населения проходила в 2010 году.