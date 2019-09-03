Красногорск, , 12:57 — REGNUM В Московской области Носовихинское шоссе в Подмосковье планируют расширить с двух до четырех полос. Всего в 2019 году в регионе запустят десять крупных проектов в области дорожного строительства. Об этом 3 сентября заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, сообщает «РИАМО».

Для расширения Носовихинского шоссе будут изымать некоторые прилежащие земельные участки. Проектные работы стартуют в 2019 году, а сдача готового проекта запланирована на конец 2020 года.

«В 2019 году мы вводим 10 объектов, среди них шесть дорог и развязок, три путепроводных моста и один надземный пешеходный переход. В том числе по четырем объектам досрочно открываем рабочее движение», — отметил Гержик.

Эти проекты, среди которых строительство и реконструкция развязок на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД и на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, обошлись бюджету Подмосковья в 26 млрд рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на расширение Носовихинского шоссе в планируется выделить порядка 6 млрд рублей.

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