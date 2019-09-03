Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбурге задержан 30-летний житель Башкирии, подозреваемый в мошенничестве. Ранее он привлекался к ответственности за такое же преступление, сообщает областное УМВД.

О факте мошенничества в полицию заявил 19-летний оренбуржец. По его словам, он заказал у этого гражданина двигатель на автомашину и перевёл ему 23 тыс. рублей, после чего «продавец» пропал.

Теперь жителю Башкирии грозит до пяти лет колонии. Полиция ищет остальных пострадавших от его деятельности.