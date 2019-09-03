Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Голосование за новую площадку для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пройдёт 12−15 октября. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин, передаёт РИА «Накануне.Ru».

Опрос будет проведён в указанные даты, если всё подготовительные процедуры уже успеют завершить к тому времени. Гордума должна утвердить бюллетень для голосования, также нужно будет подготовить все материалы и площадки для проведения опроса.

Депутатам также предстоит заверить список «храмовых» площадок, который утвердили 3 сентября на рабочей группе: экс-здание приборостроительного завода, пустырь на улице Фурманова и площадка за Макаровским мостом.

Напомним, ранее из списка площадок для храма исключили территорию на месте снесённой телебашни. Там уже ведётся строительство ледовой арены.

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