Кизляр, Дагестан, , 12:40 — REGNUM В дагестанском городе Кизляре открылся первый в республике центр амбулаторной онкологической помощи. Его создали на базе городской больницы. В новом центре смогут проходить процедуры по химиотерапии больные онкологическими заболеваниями, сообщили ИА REGNUM 3 августа в минзраве Дагестана.

В центре будут оказывать помощь больным из шести субъектов республики — городов Кизляра и Южно-Сухокумска, а также Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского и Нагайского районов. В последствии центр будет выполнять функции по диагностике онкологических заболеваний. Для этого до конца 2019 года его оснастят дополнительным оборудованием, на которое из бюджета Дагестана выделят 53 млн рублей.

Всего в Дагестане в ближайшем будущем будут созданы еще три таких центра. Их откроют в городе Буйнакске (в 2020 году), а также в городе Избербаше и Унцукульском районе.